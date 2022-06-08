決定是否與Frontier航空合併 Spirit航空股東會延至6月30日

Spirit Airlines Inc (SAVE-US) 原訂本周五 (10 日) 召開股東大會，就 Frontier Group Holdings Inc (ULCC-US) 提出的收購提議進行投票；但周三 (8 日) 宣布日期將延後至 6 月 30 日，因捷藍航空 JetBlue Airways Corp (JBLU-US) 提高了競爭報價。

Spirit 周三表示，它還沒有改變支持 Frontier 交易的建議。

本周稍早，該公司收到來自 JetBlue 的修正報價，其中包括更高的反向分手費，如果反托拉斯原因停止交易，該費用將支付給 Spirit 股東。

Spirit 航空發表聲明表示，「這場特別會議被延後召開，以允許 Spirit 董事會繼續與 Spirit 股東、Frontier 和 JetBlue Airways 進行討論。」

Spirit 股價在開盤前下跌 1.2%，而 JetBlue 和 Frontier 則小幅走高。

美國航空業者在努力擴大其國內業務的同時，持續受到勞動力和飛機短缺的困擾。無論 Spirit 花落誰家，都將創造出美國第五大航空公司。

上周，股務代理諮詢公司 Glass Lewis 建議 Spirit 股東支持 Frontier 交易，而另一家代理公司機構股東服務公司 (ISS) 則建議反對。