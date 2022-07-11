聯強6月419億元創次高 Q2寫新猷

聯強 (2347-TW) 今 (11) 日公告營收，6 月來到 419.29 億元，創歷史次高，月增 20.16%、年增 25.17%；第二季營收 1038.26 億元，季增 2.9%、年增 7.2%，連三季創新高；上半年營收 2045.55 億元，年增 11.53%。

聯強表示，今年以來整體大環境雜音不斷，尤其第二季受疫情再起、中國封控影響，市場悲觀情緒更加瀰漫，不過公司除了 4 月因中國突然嚴格封控、對營收產生短暫衝擊，到了 5 月隨即回穩，6 月則是出貨爆發，各地區年成長達到雙位數。

其中，台灣業績年增 54%，創單月歷史新高；紐澳、印尼、香港也創同期新高，分別年增 33%、34% 與 38%；即使受封控影響最大的中國市場，6 月也大幅成長 21%，並達到同期次高。

從產品線來看，聯強商用加值業務第二季營收年增 19%，連續六季創高，其中資料中心相關產品業績大幅成長近 5 成，網路資安、雲端服務與 AIoT 等產品也都成長超過 2 成。

另外，元件業務受惠工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，第二季營收創下單季歷史新高，年增 10%。

聯強預期，進入下半年，仍然會有傳統旺季的效應，營收表現將可望持續向上。