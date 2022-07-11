〈台幣〉股匯齊挫 失守29.8元探近2個月新低

繼美國上周公布非農數據後，本周即將出爐的通膨報告也備受關注，台北股匯今 (11) 日雙雙走弱，台股開高後震盪下挫，跌破 14400 點，新台幣兌美元匯率也失守 29.8 元關卡，一度來到 29.835 元，貶值 5.3 分，下探近 2 個月新低。

新台幣兌美元匯率近來呈現盤整格局，在 29.8 元關卡附近徘徊，美國勞工部公布 6 月非農就業新增 37.2 萬，優於市場預期，美元在數據公布後震盪走低，但周線仍漲 1.7%。今天美元漲勢再起，新台幣一度貶至 29.835 元，為今年 5 月中旬以來最低點。

主要亞幣今天對美元普遍走軟，日圓早盤貶值 0.76%，韓元貶 0.54%，新加坡幣貶 0.26%，新台幣與人民幣早盤約貶 0.13%。

台股方面，電子、金融權值股今天普遍遭到調節，台積電在平盤下方整理，聯發科、聯電、國巨、友達等賣壓偏重，華碩、廣達等零星電子股及統一、台塑防禦型股票仍獲資金點火，指數開高後隨即走弱，一度跌逾 110 點，最低來到 14346 點。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 13 日出爐，備受外界矚目，華爾街預期，6 月 CPI 年增率恐衝上 8.8%，將超越 5 月的 8.6%，創逾 40 年來新高。此外，本週展開的財報季也是市場焦點，企業在艱困經濟環境中的業績與財測將牽動美股後市。