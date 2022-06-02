〈樺漢展望〉布局工業與淨零元宇宙 推三大智能雲平台

樺漢 (6414-TW) 積極布局工業與淨零元宇宙，透過軟硬體技術與 Google 雲地整合，推出智慧建築、電子設計、供應鏈圖像化等三大智能雲平台，董事長朱復銓表示，目前已有多個國內外客戶積極洽詢。

朱復銓表示，透過樺漢自身的軟硬體技術，以及 Google 的雲端、AI 及圖像化等多元工具，打造具備智能可視化的平台，將鎖定海內外智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧城市、政府公共單位等市場。

朱復銓進一步說明，智慧建築雲平台以子系統通訊整合建置，管控建物中的電力、照明、空調、水資源以及電梯、安控、消防等系統外，也能串聯儲能設備，能及時做到節能最佳化，進而達到降排減碳的目的。

據了解，目前樺漢智慧建築雲平台已經導入國內政府單位以及金融企業，也有在跟國內的大型連鎖百貨業者洽談，未來則將進一步推廣到製造業的工廠、廠辦等市場。

而電子設計、供應鏈圖像化二大平台，則是針對目前電子業所面臨的供應鏈失衡導致營運成本增加，以及缺乏數位化影響產品設計效益等二大痛點，朱復銓表示，透過樺漢平台見建置，在設計、採購以及製造端，都可以提高效率、節省人力，全球客戶看到後，都給出不錯的反饋。

朱復銓強調，雖然目前所推的平台都以建置在 Google Cloud 為主，但若客戶偏好採用亞馬遜的 AWS 或是微軟的 Azure，樺漢還是能做到對接；建築平台也是同樣道理，不論客戶設備的新舊或是採用廠牌不同，都能透過軟體技術彈性整合，這也是樺漢有信心的競爭優勢。