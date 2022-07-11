四大餐飲集團看下半年趨樂觀 將加快展店、開新品牌

隨著疫情趨緩，6 月以來國內餐飲市況明顯好轉，漢來美食 (1268-TW)、乾杯 (1269-TW)、王品 (2727-TW) 和瓦城 (2729-TW) 陸續公布 6 月合併營收均快速回穩，展望後市，四大餐飲集團除了同步看好下半年趨於樂觀，也將持續開出新據點或新品牌。

漢來美食 6 月合併營收 1.91 億元，月增 33.14%、年增 254.06%；上半年合併營收 15.74 億元，轉為正成長 2.25%。

乾杯 6 月合併營收 2.57 億元，月增 25.23%、年增 90.33%，回升至 4 個月來高點；上半年合併營收 15.92 億元，年增 14.22%。

王品 6 月合併營收 12.38 億元，月增 9.89%、年增 41.6%，其中，台灣事業群營收 9 億元，月增 12.01%、年增 144.86%，創 8 年來同期新高，中國事業群營收 3.4 億元，月增 4.75%，年減 32.48%。

瓦城 6 月合併營收 3.12 億元，月增 19.41%，年增 41.61%，上半年合併營收 20.61 億元，年減 6%。

漢來美食指出，隨著國內疫情趨緩且暑假旺季報到，用餐人潮明顯回籠，為提供顧客更好的消費體驗，歷經半年多時間完成自家專屬 APP「來美食 APP」，預計 7 月 15 日上線，將全力整合內用、外帶和線上購買拌麵和冷凍美食的需求。

展望後市，漢來美食也將啟動展店計畫，新品牌溜溜酸菜魚專賣店預計 9 月在高雄開出，並將強打外帶外賣的服務。

乾杯則指出，6 月兩岸餐飲市場復甦，其中，台灣事業 6 月營收月增 31%，中國事業月增 11%。

乾杯表態看好餐飲中後期市場，上半年已開 7 家新店點，第三季將再開 4 家，隨著市場穩步復甦，全力衝刺下半年營收。

進入 7 月後，王品將跨足全新餐飲品類，推出韓式料理新品牌初瓦，並與和牛麻辣鍋吃到飽品牌嚮辣，於西門町合開複合式門店；王品表示，近 2 年多個新品牌首店均選擇插旗西門町，除了因近兩年受疫情影響，商圈釋出不少好點位外，也符合集團近年積極搶攻大眾、年輕市場的策略。

瓦城則表示，本土疫情趨緩，觀光旅遊和商務活動日益活絡，加上暑假檔期助攻，樂觀看餐飲業有機會複製去年的報復性消費，下半年表現相對樂觀，而今年仍將以多品牌策略聚焦台灣市場，維持雙位數展店計畫。