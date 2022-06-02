〈樺漢展望〉歐洲廠明年貢獻翻倍 未來強化集團內垂直整合

樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，位在歐洲匈牙利的布達佩斯工廠預計第三季投產，首年可望貢獻 50 億元的營收，明年則估達 100 億元，未來更能發揮垂直整合優勢，提升集團競爭力。

朱復銓表示，歐洲廠投產後有助樺漢擴大歐美市場業務發展，將生產金融、零售以及博弈等領域相關產品，且因為能滿足客戶在地化的生產需求，也可藉此爭取到許多新訂單。

朱復銓指出，歐洲廠明年貢獻可達百億元，未來可望進一步再倍增到 200 億元，該廠將是歐洲最大的工業電腦系統廠，未來也不排除幫集團內的 S&T Kontron 代工，透過垂直整合提升競爭優勢。

總經理蔡能吉補充說明，匈牙利有幾個優勢，第一，勞力市場成熟，無論是招供或是工人熟練度都不是太大的問題，再來是當地稅率較低。

生產成本上，蔡能吉坦言，依照內部評估，歐洲廠的成本較中國預估增加 3-4%，也比台灣高，但都可以完全轉嫁。

據了解，樺漢歐洲廠投入總金額 8000 萬美元，但建廠、設備等建置支出僅約 200 萬美元，其餘資金則是因應購料等營運資金。

此外，樺漢也會將歐洲廠打造成 ESG 解決方案場域，導入智慧建築、智慧工廠、節能減碳平台等，透過實際展示，爭取當地商機。