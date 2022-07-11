航運需求下滑 海運合約跌約20%

由於航運需求下降和美國經濟成長放緩，疫情期間居高不下的國際海運費用開始下滑，跌幅達到 20%。

運輸數據和採購公司 Xeneta 的數據顯示，從 2021 年 6 月到 2022 年 6 月，從中國向美國西海岸運送貨物的長期運費幾乎漲了 2 倍，達到每貨櫃 7,981 美元。不過，情況似乎出現轉變。

業界人表示，海運的超級循環已經結束，下半年起運價將會加速下滑。部分公司正重新針對疫情期間需求激增時達成的航運協議進行談判，或正進入現貨市場取得較低運費。美國一家大型進口商高階主管表示，最近將幾個月前簽的海運費率壓低 15% 至 20%。

在經歷了約 2 年的高額運費成本後，運輸成本下降對於製造商和零售商來說是個好消息，這也表明貨運部門對通膨的貢獻至少開始趨​​於平穩。不過，托運業人士仍指出，他們支付的費用仍然是疫情衝擊全球供應鏈之前的好幾倍。

專家表示，不同因素正在壓低海運和卡車運輸運費，但需求疲軟是一個共同因素。通常美國貨主備貨是在 7、8 月，由於先前運價上漲，加上疫情等不確定因素，很多貨主將備貨時間提前到 5 月，這也導致最近貨運需求下降。

業界人士認為，海運超級循環已結束，下半年運價將加速下滑，今明兩年全球貨櫃運輸需求成長分別降至 4%、3%，不如去年的 7%。