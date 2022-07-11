〈焦點股〉低軌衛星概念股匯集人氣 建漢、事欣科逆勢走揚

台股今 (11) 日開高後震盪走低，下挫逾百點，不過，低軌道衛星概念股表現抗跌，包括建漢 (3062-TW)、事欣科 (4916-TW)、耀登 (3138-TW)、公準 (3178-TW) 等，盤中均大漲逾半根停板，人氣暢旺。

建漢今天股價大漲逾 8%，最高來到 28.75 元，創波段新高，並站穩所有均線，截至午盤，成交量已超過 4.8 萬張；事欣科盤中勁揚超過 7%，一度衝上 23.1 元；耀登也大漲近 8%，最高來到 129.5 元，直逼月線；公準股價持續反彈，漲近 9%，最高來到 57.6 元，收復季線。

此外，台光電、奇鋐、啟碁、萬泰科、金寶、仲琦、金像電等低軌道衛星概念股，今天也獲買盤支持，在盤上表現。

鴻海 (2317-TW) 近來積極釋出低軌衛星布局計畫，帶領集團資源整合，為鴻家軍供應鏈增添出海口，其中，建漢與台揚 (2314-TW) 合作，由建漢供應基頻產品，包含接收器、數據機等，送樣給衛星大廠進行測試，今年可望出貨，迎來龐大商機。

工業電腦廠事欣科為「星鏈計畫」供應鏈成員之一，產品主要應用於衛星通訊，包括 PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，今年起擴大合作並陸續出貨，加上另二大產品線博弈、Kiosk 訂單顯著回溫，法人估今年營收成長三成起跳，獲利也將跳增。

射頻暨測試廠耀登攜手台光電、奇鋐組成聯盟，開發衛星地面通訊接收終端器，已打入歐洲低軌衛星公司供應鏈，產品已於 5 月底送樣至客戶端，6 月初公司也派員前往歐洲，針對產品與客戶一同進行測試，後續有望進入量產。