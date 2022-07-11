〈台股盤後〉權值、金融股壓盤 開高走低下跌124點險守5日線

台股今 (11) 日早盤一度開高，但受電子權值股、金融族群賣壓湧現下，終場翻黑下跌 124 點或 0.86%，以 14340.53 點作收，高低震盪逾 200 點，險守 5 日線，整體量能也反映市場觀望雙王法說、美國 CPI 指數等，呈現量縮，成交量僅達 1729.13 億元。

電子權值股是今日壓盤重心之一，權王台積電 (2330-TW) 早盤一度走揚站上 470 元，午盤過後賣壓湧現，終場收在 462 元，跌幅超過 1%，聯電 (2303-TW) 則開低走低，終場大跌近 3%，其他電子權值指標，包含聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控、台塑四寶等也都被壓在盤下。

金融股賣壓同樣沉重，玉山金跌幅超過 4%，拖累整體金融指數走弱，其他包含台新金、永豐金、兆豐金、國票金等也都跌逾 2%，表現疲軟。

從大盤資金流向觀察，電子成交比重達逾 5 成，約 56.8%，航運族群則居次，達 11.7%，化學生技醫療、電機機械、金融保險則各占 5%、3%、3%。

生技醫療概念股近期再獲買盤青睞，在 6 月營收報喜下，智擎、明基醫雙雙攻上漲停價位，大樹、杏國、藥華藥、合世、生展等漲幅也都接近 5%，其中，藥華藥再度站上 500 元整數大關，航運族群中，漢翔大漲近半根停板，亞航、長榮航、陽明、榮運等也相對抗跌。

台股今日明顯呈現量縮，顯示投資人觀望本周台積電、大立光等指標個股法說會展望，同時美國本周也將公布 6 月 CPI、進入財報季，預期也將左右未來台股走勢，短期台股反彈動能有限，此外，國安基金今日下午也將召開第二季例會，市場也關注是否會啟動第八度護盤。