〈台股力抗空頭壓力〉國安基金7/11召開例會 市場關注是否護盤

台股周線擺脫連四黑窘境，但在美股震盪通膨壓力罩頂下，股市尚未完全從熊市風險從擺脫，國安基金將在 11 日召開第 2 季例會，屆時是否研議啟動護盤將成市場關注重點。

俄烏戰爭加劇通膨壓力，包括美國聯準會等主要央行自第 1 季起陸續升息，藉此抑制通膨壓力升溫，但緊縮貨幣手段卻也引發股市震盪，台股今 (111) 年上半年已重摔 3393 點，7 月大盤指數更一度失守萬四關卡，國安基金是否進場護盤屢成市場關切議題。

國安基金委員會執行秘書阮清華表示，11 日的例會議題將聚焦國內外政經情勢、市場資金流向對股市等議題進行討論，至於是否會進場護盤，他則重申，國安基金進場必須符合國安基金管理條例，當條就成就後並經委員會決議後才會評估進場。

儘管國安基金是否進場護盤仍是未知數，但阮清華說，下周總經市場仍重要訊息必須留意，包括美國 13 日將公布 CPI(消費者物價指數)，以及台積電 (2330-TW) 法說會對於市況的說法等，這些都是要密切觀察的重點。

回顧國安基金歷年進場紀錄，自 2000 年首次政黨輪替以來，國安基金共進場 7 次，合計已投入超過 3000 億元進場護盤。

至於最近一次進場則是 2020 年 3 月 20 日，因新冠肺炎疫情爆發，台股隨國際股市大跌，低點下探 8681 點，國安基金拍板啟動第 7 次進場，一路護盤到 2020 年 9 月底才退場。