〈台股盤前〉多空勢力拉扯 反彈動能靜待大廠法說結果

台股上周迎來反彈行情，指數站回 5 日線、周線終結連 4 黑，儘管技術面醞釀反彈，不過整體市場仍處於薄弱，空方力道還在增強，股價容易陷大幅波動，本周靜待美國公布 CPI 與台積電、大立光等科技大廠法說會結果。

大盤上周在多空拉扯下，呈現劇烈震盪，上周五收在 1.4464.53 點，上漲 128 點；外資上週賣超縮小至 19.04 億元，淨空單大幅降低，顯示外資減碼台股力道減緩。

市場消息方面，國安基金將在 11 日召開第 2 季例會，屆時是否研議啟動護盤將成市場關注重點，例會議題將聚焦國內外政經情勢、市場資金流向對股市等議題進行討論。

蘋果新款搭載自家 M2 晶片的 MacBook Air 筆電銷售再傳捷報，新色「午夜色」機種果粉搶翻天，預定要等 4-5 周才能出貨，其他顏色也要花 2-3 周才能出貨，顯示蘋果新款筆電需求暢旺，台積電、廣達、鴻海等供應鏈旺季出貨可期。

三星庫存去化不如預期，供應鏈近期陸續收到三星通知，原訂暫停拉貨至 7 月底的時程延後到至少 8 月底，部分品項年底前都不會再進料，聯發科、大立光、雙鴻、神盾等三星供應鏈拉警報。

台灣 LED 廠近年陸續擺脫傳統照明紅海市場，轉向技術含金量相對高的利基型應用，包括富采、億光、聯嘉、艾笛森、佰鴻及光鼎均轉向車用領域，看好隨著車用晶片供給短缺緩解，將帶動周邊零組件需求暢旺，對 LED 廠轉型效益將更明顯。