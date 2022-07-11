〈台股盤中〉電子賣壓壟罩 一度跌近150點 面臨五日線保衛戰

美股上周五收漲，台股今 (11) 日也開高，但電子賣壓不減，台積電、聯發科股價均開高走低，午盤前大盤指數翻黑下挫近 150 點，最低跌至 14313 點，面臨五日線保衛戰，今日成交量則收斂至 2000 億元內，約 1800 億元。

權值股走勢偏弱，台積電跌近 1%，鴻海跌超過 1%，在百元附近徘徊，聯發科也回吐上周五漲幅，下跌超過 2%，失守十日線，台塑四寶、多數金控也走低，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子成交比重達 5 成以上，約 57%，航運則降至 11%，化學生技醫療、汽車、金融保險分別各 6%、4%、3%，以漲跌幅來看，航運、化學生技醫療為少數上漲類股，電子、金融保險走勢則偏弱。

今日盤面焦點仍是電子股，元太、欣興、南電、世芯 - KY、創惟歷經上周五反彈後，今日股價全數拉回，創惟更重挫半根停板，跌破所有均線，群創及友達也因傳出三星延長停止拉貨時程，雙雙下挫表態。

至於近日強勢的元宇宙概念股，包括宏達電、威盛等，也因獲利了結賣壓出籠，分別下挫近 1%、3%，聯亞開低後，更摜至跌停板。

展望後市，由於現階段通膨維持高檔，美國聯準會也加速升息，全球終端消費市場疲軟，更加深市場對美國經濟衰退的疑慮，預料短期台股反彈不易，密切關注本周雙王法說會釋出的展望。