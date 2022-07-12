〈台股盤前〉市場觀望氣氛濃 今恐回檔震盪

美股四大指數周一終結多日反彈，台指期夜盤也連帶翻黑下挫，終場收跌 80 點，由於本周除台積電召開法說外，美國也即將公布消費者物價指數 (CPI)，市場觀望氣氛相當濃厚、追價意願也低，短期恐持續回檔、反覆來回震盪。

國安基金昨日舉行例會，儘管台股今年以來自歷史高點 18619 點一度回測至 14000 以下，且持續震盪整理，但委員會認為，目前並未發現資金大量、失序移動的現象，因此決議暫不進場護盤，強調會緊盯備戰，必要時隨時召開臨時委員會因應。

台塑四寶上半年營收達 9697.7 億元，年增 24.1%，稅後純益 1101 億元，年減 17%，其中台塑表現最亮眼，營收、獲利、每股純益皆創新高，展望下半年，由於通膨導致終端需求開始動搖，四寶同聲示警需求端出現隱憂，台塑、台化下修第三季展望，台塑化也認為原油走勢將受壓抑。

15 家金控獲利也全數出爐，在多數金控獲利普遍回升拉抬下，帶動全體金控 6 月稅後純益共 258.26 億元，月增 72.1%；但受去 (2021) 年高基期影響，加上通膨亂流衝擊資本市場，影響投資收益，累計前 6 月稅後純益共 2294.58 億元、年減 32.8%。

展望台股後市，由於現階段通膨維持高檔，美國聯準會也加速升息，市場也關注本周公布的 CPI 數據，預料短期台股反彈不易，密切關注本周雙王法說會釋出的展望。