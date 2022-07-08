信邦成SBMC聯盟首家認可台廠 供應高電流充換電方案

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (8) 日宣布，獲可更換電池機車聯盟 (SBMC) 承認，成為首間臺灣高電流充換電方案提供商，信邦表示，目前正參與設計換電系統中電池、車輛和充電基礎設施所共用的充電介面等產品應用。

可更換電池機車聯盟 (Swappable Batteries Motorcycle Consortium, SBMC) 是由山葉、本田、比雅久和 KTM 集團等四大業者所創立，旨在加速各式輕型電動車輛 (Light Vehicles, L- Vehicles) 部署。

信邦表示，目前全球十大電動汽車充電產品製造商中，已經打進其中四家廠商，也持續將標準化的汽車技術和經驗，擴展至自動駕駛和微型交通等客製化產品應用；而信邦的充電連接解決方案，已有 80 多萬顆共享電池在市面流通。

信邦指出，由於輕型電動車輛車體較小，目前市場上經普及的電動汽車充電接口並不適合雙輪的輕型電動車輛，而 SBMC 將促進未來在可交換電池和換電系統的全行業標準化、實現國際共通的充電標準規格。

據了解，SBMC 四個主要目標分別為，制定可更換電池系統的通用技術規範、確認電池系統的通用性、在歐洲和國際標準化機構內，制定並推廣 SBMC 的通用規範作為標準、將 SBMC 聯盟所制定的通用規範，使用範圍擴展至全球。