〈ESG大趨勢〉永續商機快速成長 挑選投資標的把握兩原則

ESG 概念席捲全球，投信表示，環境變化將成影響未來經濟趨勢的主要因素之一，也將進一步帶動相關商機快速成長，建議可優先布局真正投入綠色經濟且營收超過 20% 來自相關商品的公司，提前搭上長線商機。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出，對抗地球暖化、極端氣候幾乎已成為全球共識，各國政府也體認到，氣候變遷可能導致系統性金融危機，因此積極推動友善生態政策，包括美國、英國、歐洲、中國、台灣、日本、亞洲等都共襄盛舉。

以美歐國家為例，美國政府推出兩兆美元綠色政策，包含 100% 再生電力目標、興建相關基礎建設、發展電網儲存技術，同時，也為潔淨能源投資提供 3.5 兆美元減稅優惠，預計至 2030 年底前，目標減少 8 成發電碳排，將整體碳排降低至 50%。而碳排量最高的中國，也開始在十四五計畫中明訂綠能政策，並計畫於 2025 年達到碳排計畫下降 18% 的目標。

張書廷指出，看準全球政策朝向環境、生態友善發展，金融市場也從中尋找新商機，例如由 FTSERussell 所編制的一系列相關指數，即涵蓋股票、債券及 REITs 等不同生態友善主題投資，進一步來看，單純針對股票所編列的綠色經濟，就占了全球上市股票市值的 5%，約達 4 兆美元的市值規模。

張書廷認為，ESG 主題投資已成為新一代投資主題，且該趨勢仍在快速成長中，投資人不妨透過相關基金，優先布局真正投入綠色經濟、營收超過 20% 是來自於能產生明確且有重大影響的環境產品、服務領域的公司，搭上長線成長商機。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，全球股市在今年初大幅拉回後，目前本益比 15.7 倍已較去年高點下跌 26%，但在通膨疑慮尚未消止前，預期短線恐將持續疲弱。

但方定宇也說，全球 ESG 企業股票的本益比已回落至 5 年均值下方，且預期今年企業回購股票的力道續強，ESG 股市已浮現中長線投資價值。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人江仲弘指出，市場利率維持走升，投資人對利率和通膨仍有擔憂，導致股市與債券殖利率間呈現拉鋸，在量化模型配置上以價值股為主，偏好金融與工業相關產業，國家配置以美國為主，其次分別為中國及德國。

