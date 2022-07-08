〈台股盤中〉電子股續強漲逾200點 重回14500點

在美股上漲激勵下，台股今 (8) 日由半導體等指標股拉抬，被動元件、散熱族群表現火熱，加上航運揚帆撐盤，指數開高走高，漲逾 200 點，重返 14500 點，估量 2700 億元。

電子權值股方面，聯發科開高走高，上漲逾 3%，市值超車中華電重返台股第三大市值個股；台積電延續昨日氣勢，開高震盪，上漲約 10 元，漲幅逾 2%，站上 10 日線；台達電、聯電、日月光投控等均有 1-3% 漲幅，扮演撐盤要角。

其他電子族群方面，被動元件大廠國巨營收報捷，6 月、第二季與上半年營收，全數都創新高，激勵今日股價拉出逾半根停板，帶動族群勁揚，九豪、華新科、立敦、凱美都有 5% 以上漲幅；信昌電、華容、興勤、立隆電等表現也不俗。

散熱股王健策 6 月營收創新高，來到 10.99 億元，股價攻上漲停鎖住，奇鋐也亮燈，建準、元山、雙鴻、協禧、泰碩、力致等也都有逾 2% 漲幅。

工業電腦也獲資金青睞，鴻翊、欣技聯袂亮燈，安勤、精聯、同亨、凌華、振華電、台林等都漲勢也不俗。

傳產股部分，航運族群相對強勢，貨櫃三雄中，長榮大漲逾 5%，陽明與萬海各有 3% 漲幅；航空雙雄力守盤上；台驊投控、四維航、榮運、新興、志信等漲幅約 2%。