〈台股盤前〉美股四大指數收紅 拚反彈氣勢延續

台股昨 (7) 日在晶圓雙雄、聯發科等權值指標領軍下，反彈逾 300 點，收復 5 日線，外資更終止連七賣轉買，美股也延續反彈氣勢，四大指數同步收紅，台股 ADR 也多站穩盤上，加上台指期夜盤同步走強，今可望守穩 5 日線，並向上走強，但整體經濟情勢仍不穩定，加上美聯準會 7 月利率政策尚未出爐，操作上仍需保守。

美股四大指數同步收紅，費城半導體指數大漲超過 4%，上漲 111.8 點收在 2605.9 點，那斯達克上漲 259.49 點或 2.28%，收 11621.35 點，道瓊、標普 500 指數漲幅也落在 1% 之上，台股 ADR 中，晶圓雙雄台積電 (TSM-US)、聯電 (UMC-US) 均反彈逾 6%，

盤面焦點，研調機構 TrendForce 指出，晶圓代工廠出現砍單潮，首波訂單修正來自大尺寸驅動晶片、觸控暨驅動整合晶片 (TDDI)，由於近期電源管理晶片 (PMIC)、影像感測器 (CIS)、部分微控制器 (MCU) 砍單潮已浮現，估下半年 8 吋晶圓廠產能利用率下滑幅度將最為劇烈。

不過多檔指標個股甫出爐的 6 月營收表現仍寫下新高，包含被動元件大廠國巨 6 月營收達 106.89 億元，記憶體廠旺宏達 39.12 億元，也寫下歷年同期新高紀錄，貨櫃航商長榮單月則首度突破 600 億大關，達 603.45 億元，刷新歷史紀錄，亞系外資最新目標價則喊上 215 元。

另一方面，國際政經局勢變化，英國首相強生 (Boris Johnson)7 日宣布辭職，為飽受爭議、醜聞困擾的近 3 年首相任期畫上句號，強生表示，他「為放棄世界上最好的工作感到難過」，但承認在政治上「沒有人是不可或缺的」。