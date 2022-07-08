電子撐場抗安倍槍擊亂流 台股漲128點收14464點 周線終止連四黑

台股今 (8) 日延續漲勢，一度站上 14500 點，不過，盤中傳出日本前首相安倍晉三遭槍擊，日股聞訊急殺，台股也拉回逾百點，但在台積電、聯發科、國巨電子權值股力撐下，加權指數終場仍上漲 128.26 點或 0.89%，收在 14464.53 點，成交值 2573.49 億元。台股周線終止連四黑，本周累計上漲 121 點。

櫃買指數終場上漲 2.85 點或 1.66%，收在 174.67 點，成交值 654.91 億元。上市櫃成交值合計 3228.4 億元。

美股費半指數周四強彈 4.48%，晶圓雙雄 ADR 也大漲逾 6%，台積電今天股價續揚 2%，終場收在 467 元，市值攀升至 12.1 兆元；聯發科上漲超過 2%，終場收 651 元，台達電、瑞昱、聯詠等漲勢都相當凌厲，雖然電子權值股盤中遇到安倍槍擊事件亂流，但股價隨即回穩。

被動元件大廠國巨 6 月、第二季、上半年營收亮眼，全數創歷史新高，今天在買盤追捧下，股價一度大漲逾 9%，站回 300 元大關，終場漲幅縮至 6%，收 308.5 元，收復 10 日線，被動元件族群同獲資金進駐，包括華新科、凱美、興勤、立隆電、信昌電等漲勢都很強勁。

長榮 6 月營收首度衝破 600 億元大關，締新猷，第二季、上半年營收同寫新高，激勵今天股價大漲逾半根停板，收 92.7 元，站上 10 日線，陽明、萬海連袂漲逾 3%，台驊、四維航、新興、裕民約上漲 3-5%，航空雙雄則表現不同調，華航收漲近 2%，長榮航翻黑。

散熱股王健策 6 月營收突破 10 億元，月增 21.6%、年增 45.3%，創歷史新高，激勵股價攻上漲停 316 元，整體散熱族群表現強勢，奇鋐也漲停亮燈，達 96.1 元，雙鴻、泰碩、建準等股價勁揚 4-5%，為盤面人氣股。