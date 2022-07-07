〈台股盤後〉半導體領軍電子反撲 大漲350點收復萬四及5日線

台股今 (7) 日早盤短暫翻黑後，在晶圓代工雙雄、IC 設計等半導體指標領漲下，電子、金融全面反撲，指數隨即大漲超過 300 點，終場收在 14336.27 點，上漲 350.76 點或 2.51%，站回 5 日線，成交量 2569.16 億元。

電子股全面反彈，晶圓雙雄台積電大漲超過 5%，最高至 459 元，終場收在 457.5 元，上漲 22 元；聯電一度站回 40 元，漲幅逾半根停漲，終場收 39.85 元；鴻海、聯發科同樣走高，分別上漲逾 2%、5%；世界、欣興、華邦電漲幅都超過 5%。

IC 設計族群強彈，M31、鈺太聯袂攻上漲停，智原、創意、宏觀、驊訊、晶宏都大漲超過 7%，金麗科、應廣、鈺創、揚智同樣強勢。

高價股也回神，大立光盤中攻上漲停鎖住，收 1880 元；譜瑞 - KY 尾盤也漲停，祥碩、力旺拉逾半根停板，旭隼也收在盤上。

大立光帶領下，光學鏡頭族群漲勢剽悍，先進光、聯一光雙雙收漲停；玉晶光、華晶科、亞光、今國光、佳凌大漲逾跟半停板。

元宇宙概念股再度發威，宏達電午盤後走揚，終場大漲 8%，建達、揚明光、立衛、鈺太收漲停；威鋒店子、創意、華晶科、世芯 - KY、驊訊等勁揚 7%。

傳產方面，貨櫃、航空族群相對有撐，長榮、陽明、萬海都有 2-3% 漲幅；航空雙雄華航、長榮航也有逾 2% 漲幅；捷迅、中菲行、台驊投控等站穩盤上。

法人表示，台股連日受挫後，今日出現跌深反彈，不過短線尚未出現止跌跡象，且上檔壓力重重，建議投資人切勿追價。