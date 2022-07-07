台股強彈 金融業尚有資金活水約8.8兆元

台股今 (7) 日強彈 350 點，站上 14300 點之上，不僅強勢收復 5 日線，金管會也公布資金活水利多，統計金融三業包含銀行、證券與保險業，整體還可投資國內股市金額加計約 8.8 兆元，但金管會強調不可能所有可運用資金皆投入股市。

銀行局統計，截至 5 月底，本國銀行投資國內上市櫃公司金額為 3866 億，去年同期為 3309 億，增加 557 億。銀行局官員說，依法規仍有 7900 億元的額度可投資。

證期局統計，證券業投資國內股市與公司債合併不可超過淨值 30%，5 月證券業投資台股金額為 5.9 億，整體證券業淨值 5737.24 億，3 成上限為 1721.17 億元。

保險業至去年底帳面上按市值計算投資國內股市金額為 2 兆 2313 億，至今年 5 月投資 2.09 兆元，但這都是帳面價值，會依照市價評價，如果按照保險法規定的股票和公司債投資上限，扣除目前已投資股債部位，尚有投資國內股票和公司債合計的額度是 7 兆 8323 億元。

金融三業合計可運用資金約 8.8 兆元，不過官員提醒，各公司有自己的風險控管，無論銀行、證券、保險公司資金都要考慮長期投資效益，不可能大比重投入台股。