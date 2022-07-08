〈俄烏衝突〉路透：印度大型水泥公司用人民幣向俄國採購煤炭

據《路透》周五 (8 日) 報導，印度水泥大廠 Ultratech 近日透過印度最大民營銀行 HDFC Bank(HDB-US)，以人民幣計價方式向俄羅斯大型煤炭廠商 SUEK 採購煤炭。路透表示，知情人士向他們透露相關消息，也瀏覽過該筆交易請款單。

雖然 Ultratech 的這項作法，未立即違反西方國家針對俄國侵略烏克蘭所採取的經濟制裁規定，但這種交易手法削弱經濟制裁效果。

請款單的日期是 2022 年 6 月 5 日，根據上頭記載的內容，SUEK 要求 Ultratech 將煤炭採購貨款人民幣 1.727 億元，匯往 SUEK 在中國光大銀行上海分行的帳戶。依照請款單內容和知情人士說法，這次採購是由印度大型民營銀行 HDFC Bank 作保。請款單上記載，信用狀是由 HDFC Bank 的孟買郊外分行開立。SUEK 方面指定英國匯豐銀行 (HSBC) 的香港分行來作為海外匯款的通匯銀行。

印度貿易若使用人民幣來作為付款方式，經手的金融機構必須是人民幣計價資金充足的外國銀行，或是將美元匯往有合作關係的中國當地銀行、再兌換為人民幣。這次在請款單上頭，有記載匯豐銀行香港分行、以及中國光大銀行上海分行的 SWIFT 代碼。俄羅斯的部分銀行因西方國家實施的經濟制裁，已被逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統。

數名交易員表示，今後利用人民幣來支付俄羅斯進口貨物款項的情形，可能會愈來愈常見。