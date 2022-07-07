精英6月營收攀逾6年新高 大同再加碼近300張持股

精英 (2331-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收，在供應鏈逐步恢復、轉型效益帶動下，單月營收跳增至 42.99 億元，也助推第二季營收達 107.76 億元，雙創逾六年高點，而依據公開資訊站資料顯示，母公司大同(2371-TW)6 月再加碼近 300 張精英持股。

精英 6 月營收 42.99 億元，月增 23.3%、年增 51.9%，為近 81 個月高點，第二季營收達 107.76 億元，季增 44.7%、年增 45%，也是近 27 季新高，凸顯精英轉型效益正逐步浮現，累計今年上半年營收達 182.26 億元，年增 30.7%。

精英主要生產基地集中華南，因此 4、5 月受疫情封控直接影響程度較低，6 月隨供應鏈恢復下，加上先前遞延訂單出貨挹注，帶動營收成長。

精英去年以來持續厚植營運實力，力拚「在石頭裡擠出水」，精英董事長鍾依文說，今年 3 月開始精英將進入「突飛猛進」期，雖然下半年整體產業景氣變數多，但對今年營運仍以優於去年為目標，先前訂下的三年營收達 500 億元目標也不變。

另一方面，精英母公司大同近期也持續加碼持股，依公開資訊觀測站資料顯示，大同 6 月再加碼持股精英約 298 張，以精英 6 月平均股價 20.69 元推算，大同再斥資約 616.56 萬元，累計今年以來大同就增持精英約 2284 張，共砸下約 4489.75 萬元。