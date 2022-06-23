〈精英股東會〉今年營運再優去年 三年內年營收500億元目標不變

精英 (2331-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長鍾依文表示，去年上任以來，持續厚植營運實力，力拚「在石頭裡擠出水」，效益逐步浮現，今年 3 月開始則將進入「突飛猛進」期，雖然整體產業景氣變數多，但對今年營運仍以優於去年為目標，先前訂下的三年營收達 500 億元目標也不變。

展望未來，鍾依文說，根據現在大環境判斷，未來 1 年半的景氣都不會很樂觀 ，但不樂觀不只針對精英單一家公司，而是每個行業，因此，將備好各項計畫 (PlanA、B、C 等)，力拚營運持續成長。

鍾依文指出，現在很難在產業中找到新藍海市場，幾乎所有的產業領域都成紅海，過去精英未隨主板同業轉型，現在是逆水而游比較辛苦，但事在人為，觀察現在代工領域的佼佼者也與過去 30-40 年不同，因此精英除了要在石頭裡擠出水外，更要做「鑽石」。

鍾依文說，精英現階段多數的產品線、營收貢獻都還來自舊產品，通常新產品研發平均需要 8 個月到 1 年，但去年開始持續布局，也獲得客戶支持，現階段雖不能公開相關布局，但強調未來會在具有基礎的領域發揮，也不會走老路，而是專注適合的產品發展，目前包含 IoT、充電樁領域都有所成果。

鍾依文說，去年上任後，就設定三個月內完成厚植營運實力，因此今年將進入營運突飛猛進的階段，他也將產業以營收規模分為四個等級，包含 500 億元以下、500-2000 億元、2000-5000 億元、5000 億元以上，精英現階段雖然還在第一等級，但他設定三年內營收達逾 500 億元的目標不變，力拚邁入下一等級。

精英今年前 5 個月營收達 139.27 億元、年增 25.3%，主因是生產基地集中華南，在這一波疫情封控影響程度較低，精英今日也完成補選一席獨立董事，由靳應生新任。

另一方面，外界也持續關注深圳廠房搬遷補償金認列事宜，精英表示，相關進度仍按照合約進行，不過還有眾多條件、大環境變化待處裡，因此目前仍在持續進行中，至於先前已收到的人民幣 11.5 億元，也都依法認列在財報中，但礙於合約目前仍屬於未實現損益狀態。