〈精英股東會〉鍾依文：大同發生的事不影響精英營運

大同 (2371-TW) 近期再傳高層人士將異動，身兼大同總經理的精英 (2331-TW) 董事長鍾依文也傳出將辭任大同總座，對此，鐘依文今 (23) 日在精英股東會上強調，在大同發生的事情不會影響到精英營運，大股東會在適當時機過來精英說明，穩定軍心、讓員工安心。

針對小股東詢問大同人事異動消息，鍾依文說，這問題比答案跑得快，但請各位股東、同事安心，在此之前也跟大同大股東溝通很多事情，對專業經理人而言，在任何戰場上就是展現實力。

鍾依文說，去年回任大同擔任總經理，身兼兩職，但在員工、董事、客戶共同努力下，精英營運成果逐步浮現，成功在「石頭裡擠出水」，觀察精英去年第四季、今年首季營運都創下逾四年同期高點，有信心精英未來成長會讓各位股東感到驕傲。

至於大股東將在適當時機過來精英說明一事，鍾依文說，去年整個集團有很多高層人事變動，造成股東、員工心情不穩定，董事會認為要保持穩定，給予股東、員工信心，認為不論哪家公司成長關鍵，絕對都是主管與部屬、公司與員工、單位與單位間的信任，

鍾依文也說，大同的事情大股東自然有想法，對專業經理人而言，就是做好被賦予的任務，他也希望未來外界報導大同集團的消息，不是只有八卦，而是聚焦在經營本業、財經議題上。