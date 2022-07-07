森崴能源6月營收4.46億元衝今年新高 Q2季增57%

森崴能源 (6806-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收，受惠台南七股 77MW(百萬瓦)光電案場 5 月底併聯發電，帶動單月營收衝至今年新高，達 4.46 億元，第二季營收也季增 57%，上半年則續創歷年同期新高。

森崴能源 6 月營收 4.46 億元，月增 8.8%，年增 101.17%；第二季營收 12.86 億元，季增 57%，年增 2.15 倍；上半年累計營收 21.05 億元，年增 106.4%。

森崴能源 5 月底完成台南七股 77MW 地面型太陽能光電廠掛表、併聯後，100% 子公司富崴能源承作的福懋油脂屋頂型太陽能光電廠，也在 6 月 29 日掛表併聯，加上夏季為傳統發電旺季，太陽日照條件轉佳，有助營收獲利提升。

經濟部能源局近日預告修正太陽光電躉購費率優惠及加碼方案，原下半年調降的躉購費率，將維持上半年較優費率水準，並給予大型光電案場提早完工加碼優惠補貼，有利於再生能源業者營運。

且 7 月 1 日起國內工業用電大戶電價調漲 15%，平均漲幅 8.4%，森崴能源及富威電力節能事業部提供 ESCO 能源技術服務，以節電、綠電一條龍服務，協助企業降低電力成本負擔，已獲不少用電戶詢問委託。