森崴能源跨足小水力發電廠 2023年併網發電

森崴能源 (6806-TW) 跨足小水力電廠邁出第一步，今 (24) 日宣布順利取得農委會農田水利署「南幹線豐原區師範段 1286 地號等小水力發電設備建置」招商案，預計 2023 年 10 月底完工後併網發電，目標年發電量為 330 萬度。

森崴能源總經理胡惠森指出，石岡壩 (南幹線豐原區) 小水力電廠標案，雖是僅 560KW 的川流式水力電廠，但若此示範案場成功，未來台灣大圳或農田灌溉水都能發電，具指標性意義。

森崴能源表示，此項合約長達 20 年，將建置年發電量 330 萬度的小水力設備裝置，以 2020 年國人每戶用電月平均 339 度計算，約可提供近千用戶一年的用電量。

森崴能源說，未來將利用既有水力設施，包括水庫堰壩、水力電廠、灌溉渠道等發展小水力，增加綠能發電量，達到小兵立大功的效果。

小水力發電在日本已有多年經驗和基礎，台灣灌溉系統與日本類似，為達成政府 2025 年再生能源占比達 20% 目標，台電、各級水利單位及農田水利署等近來積極推動小水力發電計畫，投入小水力開發建置。

森崴能源指出，小水力機組裝置容量為 2 萬瓩以下，約是大型水力發電廠一座機組的三分之一或更低，規模雖小，但因對環境友善、工程簡易且工程成本較低，水力又是最穩定的電力基載，被視為環保及永續電力來源。