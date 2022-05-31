遠傳攜手網通廠 打造行動5G專網

遠傳 (4904-TW) 今 (31) 日表示，攜手美超微電腦、樂達創意科技、英菲達、光寶科技共同推出「5G 專網創新商業模式」，打造隨插即用、登機箱尺寸、可快速部署的行動 5G 專網。

5G 專網創新商業模式整合國內外網通大廠的軟硬體設備，並經遠傳 5G 實驗室實際網路多次測試驗證的企業專網最佳解決方案之一，以 5G 核網技術結合小型基站 (RAN)，一站式 One-Box 形式打造行動 5G 專網，並將專網所需組件集成登機箱尺寸的 One-Box 中。

遠傳表示，此 5G 專網架構模式包括 AI 技術、創新智慧設備以及邊緣運算，能減少企業初期採購成本壓力，降低導入 5G 專網門檻，有助於推動更多產業進入 5G，更多企業能在 5G 應用場域快速驗證。

企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳 5G 團隊具備網路虛擬化架構、邊緣運算等技術能力，能支應產業多樣化需求，此次結合國際級大廠、新創夥伴共同開創行動 5G 專網新商模，並提供通訊到 IT、OT 層一站式的解決方案，促進企業能更快速佈建 5G 專網架構。

遠傳指出，行動 5G 專網能協助製造業，免除實體線路佈建複雜問題，即使廠房空間廣闊、產線多樣都可快速導入，達成工廠去線化與智慧化，並搭配 AI 邊緣運算結合智能相機以及影像辨識應用，為高速的生產環境提供有力支援，提高生產效率與效能，未來更可視需求彈性擴充專網與應用架構。