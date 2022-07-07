仲琦、波若威、光頡、統新，不畏通膨光通訊族群！

近期盤勢的表現總是大起大落，昨天大跌 300 多點、今天大漲 300 多點，目前雖然不能說在 14000 點已經止穩，但是還是有一定的支撐力道存在。台股從 6 月 7 號開始，算到昨天一個月跌了 2527 點，而今天反彈 300 點以上，算是近期彈幅最大的一次，這顯示著 14000 點附近有信心加持，雖然之後有可能跌破，但短期可以在這附近喘口氣，整理手中持股重新出發。

前幾天的專欄有提到︰「目前盤勢難以用基本面當成參考依據」，意味著如今題材面才是支持股價上漲的要點。而我也歸類出幾大族群，是目前盤勢中比較有題材的族群，這當中包括再生能源（因為目前全球能源都有所危機、加上台灣容易出現缺電產生的話題）生技（容易成為資金避風港、不受景氣影響）還有網通族群。

今天就來講與「網通」息息相關的「光通訊」族群，所謂光通訊族群最主要的產品就是「光纖」，也就是我們網路、電話等等產品都會用到的技術，而這也是目前主流「５Ｇ」變革的主要重點。

5G 基地台因為其「高頻」的特性，覆蓋範圍較小，需要更多的基地台以及小型基地台 (small cell) 才能確保訊號覆蓋範圍完整，這個與 4G 不同的變動，估計會讓基地台的數量至少比 4G 多出 3~4 倍，而當中所需要的光通訊元件或者是光纖數量也會比 4G 多出數倍，造就了光通訊族群如今的題材，也是一陣子沒人關注後的重新起步。

仲琦 (2419-TW) 的光纖（PON）接取設備收益在此時浮現，直到 5 月為止，仲琦的營收表現都還平平，但 6 月營收 13.7 億元寫下歷史新高，年增率也同步放大至 96.21％，帶動上半年累計合併營收 54.8 億元的年增率由負轉正，較去年同期成長 6.3％，營運初見好轉，這對仲琦公司本身、以及他的投資人都是一個反攻機會，而伴隨缺料問題緩解，下半年營運也有望保持高檔，是如今光通訊族群反攻的代表股。

波若威 (3163-TW) 配合客戶 800G 收發器的先期 2x400G 光纖套件已經送樣驗證，預計在今年下半年可以進入量產，與仲琦不同的是，波若威今年剛開始營運表現就很不錯，營收年增幅度平均都維持在 4 成以上，且第一季獲利 0.61 也較去年同期 - 0.13 由虧轉盈。在數據中心 400G/800G 光纖套件產品部分，以矽光子平台突出群雄，目前此產品群的客戶以北美為大宗，客戶端的需求強勁，在資料中心題材中也有一定程度的表現。

被動元件廠光頡 (3624-TW) 主力產品為薄膜電阻，主要應用於精密儀器、醫療、汽車電子及高階通訊設備，在 5G 的基礎零件中扮演要角，同時因為電阻的多用性，光頡也是電動車題材中常被提及的個股。在汽車電子化以及 5G 成長趨勢銳不可擋之下，精密電阻市場供不應求，已經反應在光頡的營運表現上，今年第一季獲利 1.56 元是它掛牌以來的最佳表現，而因為它產業跨足較多、且是不可忽略的基礎零件，在目前受到通膨帶來的消費性電子弱勢中影響較小，具備其優勢性。

同類型的光通訊個股還有統新 (6426-TW) 也有明顯的營運轉好，統新 5 月營收 6,481 萬元，較 4 月成長 18.6%，較去年同期成長 40.9%，累計前 5 月營收為 2.97 億元也年增 3 成以上，可以看出來，雖然目前全球都有通膨危險、不景氣也在影響市場，但光通訊族群的基本面還是很優異，這代表他們的需求性已經突破利空，後續表現值得期待。