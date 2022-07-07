豐泰、志強-KY 6月營收續強 Q2、上半年同創新高

製鞋廠今 (7) 日公布 6 月營收，豐泰 (9910-TW)、志強 - KY (6768-TW) 受惠品牌商拉貨需求強勁、積極補庫存，營運繳出亮眼成績單，6 月、第二季、上半年皆創歷史新高。

豐泰營收 84.36 億元，月增 2.5%、年增 22.4%；第二季營收 247.63 億元，季增 10.5%、年增 25.7%；累計上半年營收 471.58 億元，年增 20.81%。展望後市，豐泰指出，目前訂單能見度達今年 8-9 月，後市將密切觀察市況變化。

志強 - KY 6 月營收 16.99 億元，月增 8.53%、年增 31.18%；第二季營收 47.59 億元，季增 26.2%、年增 18.6%；累計上半年營收 85.28 億元，年增 10.4%。

志強預期，第三季展望樂觀，營運可望較第二季成長，也將優於去年同期，不過，9 月後目前仍需再觀察市況、保守看待，但不認為客戶會因為需求疲軟而砍單，公司指出，製鞋產品交期較短，與成衣廠交貨方式不同，並非以季度交貨，除了 2020 年疫情爆發這類型突發事件，過往品牌商較不會有砍單現象。

Nike 近期電話會議中指出，預計 2023 會計年度第一季 (第三季) 營收將較前一季略增，毛利率壓力將超過 100 個基點，2023 會計年度全年營收年增低雙位數，毛利率持平或下滑 50 個基點。

愛迪達 5 月電話會議中表示，今年營收可望年增 11%，淨利約 18 億歐元，中國疫情導致第一季受影響，但 EMEA、北美、拉丁美洲成長動能強勁，第二季可望恢復成長，下半年再加上亞太地區需求趕上，營收可望成長 20% 以上。