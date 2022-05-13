和碩今年正向看三大產品線 車用電子將有新客戶加入

組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 營業報告書出爐，展望今年，和碩認為，全球經濟仍受疫情、防疫政策、供應鏈物流、通膨等因素影響，但對三大產品線營運仍正向看待，並預期車用電子產品將有新客戶加入，對整體營收貢獻也可望進一步放大。

從三大產品線觀察，和碩認為，資訊產品在疫後，大家重返工作崗位，將有助商用需求上升，也預期 Windows 11 汰換潮將刺激商用及高階消費性機種需求，零組件供應變化則還須觀察，消費性電子產品今年也可望在遊戲機新品挹注下，維持出貨動能，加上智慧家庭相關裝置貢獻，今年營收可望穩定成長。

通訊產品方面，和碩表示，將在現有產能規模下，持續優化產品組合並同步提升管理及生產效率，以穩定淡旺季產能利用率，此外，車用電子產品上，除去年隨主要客戶生產及銷售規模大幅成長外，預期今年將在新客戶業務提升、擴展下，進一步提升車用產品對整體營收貢獻。

因應全球疫情仍變化莫測、產業供應鏈產能供需尚未穩定，和碩表示，將持續觀察並密切與客戶及供應商合作，在產能上作最適當調配，並積極調整全球產能布局，持續在越南、印度、北美地區進行新生產基地建置與擴充，未來也會依據市場及客戶需求，持續做產能移轉，提高整體生產效率。

在技術發展上，和碩說明，過去幾年持續投入 IoT、AI、5G、車用相關技術研發與產品設計，其中 IoT、AI 已規模化並布署在智慧製造領域中，在 AR/VR 軟硬體整合、5G 企業專網、車用技術領域也有所布局，將持續結合邊緣運算、雲運算及混合雲，拓展 AR/VR、車聯網、智慧製造、智慧杆等新興應用領域。