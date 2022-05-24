〈ESG大趨勢〉滙豐提供和碩首筆永續連續連結貸款 額度4億美元

滙豐 (台灣) 銀行宣布，為和碩 (4938-TW) 安排首筆「永續發展表現連結貿易融資」(SLLT) 以及「永續發展表現連結貸款」(SLL) 交易，總金額共為 4 億美元，這也是和碩首次取得永續相關貿易融資信貸，資金主要運用在出口業務。

滙豐 (台灣) 銀行表示，和碩首次取得與 ESG 相關的融資，並承諾將在未來一年內降低溫室氣體排放總量至特定水平、提升再生能源產量，同時減少用水量，只要達成設定目標，滙豐台灣將向和碩提供較為優惠的貸款條件。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐台灣按照每個行業和每家客戶的不同情況，訂制出具可行性、以科學為本的方案，協助客戶順利達到淨零排放。

蕭仲程指出，本次為和碩安排的金融解決方案結合 SLLT 與 SLL，將推動和碩追求並達成更為進取的永續發展目標，而企業的永續力在一定程度上影響著融資力，永續金融能夠透過金融機制引導企業重視 ESG 績效，從而形成資本市場的良性循環。

蕭仲程認為，未來銀行機構一定會加大綠色信貸的投放力度。宏觀角度而言，台灣政府承諾「2050 淨零排放」，環境生態優先、綠色發展勢不可擋，銀行作為主力軍應承擔起大旗。

滙豐 (台灣) 銀行認為，真正推動永續金融趨勢的其實是企業本身，企業正在尋求改變貿易、採購和生產的方式，實踐永續經營及建立更強靭的供應鏈，這能夠帶動永續金融及貿易融資的發展。