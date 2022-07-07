斯里蘭卡央行升息100基點 應對通膨飆升

斯里蘭卡央行周四 (7 日) 宣布升息 100 基點，以控制創紀錄的物價和亞洲最高的通膨，並支持斯里蘭卡貨幣。央行警告，由於當前面臨嚴重短缺問題，通膨可能飆至 70%。

斯里蘭卡央行周四將基準常備貸款利率上調 100 個基點 (4 碼)，至 15.5%，今年利率總計已經上調 950 個基點。

央行快速升息之際，斯里蘭卡正面臨破產威脅，貨幣貶值、外匯存底下降，而 6 月份 CPI 上升至創紀錄的 54.6%。

「央行貨幣政策委員會認為有必要進一步收緊貨幣政策，以遏制任何不利的通膨預期，」斯里蘭卡央行在聲明中表示。

央行表示，第二季國內經濟活動預計將受到持續供應中斷的嚴重影響，主要是由於電力和能源短缺。

央行總裁 Nandalal Weerasinghe 表示，在接下來的幾個月裡，通膨將進一步上升，未來幾個月可能達到 70%。

根據央行周四公布的數據，斯里蘭卡的外匯存底從 5 月份的 18.9 億美元降至 6 月底的 18.6 億美元，其中包括與中國的 15 億美元有條件互換。這個南亞國家的經濟活動已經停止，居民被要求直到 7 月 10 日前，都待在家裡，以節省燃料。

Weerasinghe 認為，斯里蘭卡將很快與國際貨幣基金 (IMF) 達成救助協議，國家也會致力於強有力的財政政策和結構性改革。