非比尋常！全球超過2%船運在北海處於停滯狀態

基爾世界經濟研究所 (IfW Kiel) 週三 (6 日) 指出，全球 2% 的船運在北海停滯不前，這對北海的港口來說是非比尋常情況。

根據貨輪移動和裝載量等數據定期公布的基爾貿易指標顯示，隨著北美港口出現一些改善，全球貿易在 6 月呈現略微積極的趨勢，但北海出現異常長期擁塞的現象。

全球 2% 的船運在北海停滯不前 (圖片：IfW Kiel)

數月來，由於烏俄戰爭和中國封鎖，物流公司一直在為貨運船期苦苦掙扎，陷入混亂狀況。奧地利、德國、荷蘭等歐盟國家在烏俄戰爭後轉向使用煤炭滿足能源需求，引發歐盟執委會和環保人士反對，抗議活動和進口量激增讓各地港口擁塞場景再現，也凸顯港口基礎設施吞吐能力嚴重不足。

基爾世界經濟研究所 (IfW Kiel) 專家 Vincent Stamer 提到，全球 2% 的船運在北海停滯不前，這對北海的港口來說是非比尋常情況，目前北海港口貨櫃船擁堵狀況看不到盡頭，其他地區的塞港的情況也每況愈下，這情況提醒人們，儘管港口因疫情封鎖成為過去，但供應鏈仍然遭遇嚴重堵塞。

Stamer 稱，這讓德國和歐盟海外貿易遭受異常的打擊，特別是與亞洲的貿易，大部分歐盟的消費電子產品、家具和紡織品來自亞洲。

德國物流公司 HHLA 執行長 Angela Titzrath 上月呼籲供應鏈中的每一個環節，從客戶到鐵路，在面對戰爭引發的中斷時更好地協調，更具靈活性。

Stamer 提到，歐洲和亞洲之間最重要的貿易路線「紅海」貨櫃船數量也比正常情況下減少約 20%，而上次出現如此大的差距是在 2 年前的新冠疫情大爆發之後。