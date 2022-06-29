電子、航運壓盤 台股跌199點收15240點 失守5日線

美股周二全面收黑，台股今 (29) 日有多檔重量級個股除息，電子、航運族群壓盤，大盤一度重挫逾 200 點，儘管聯發科跌深反彈，生技族群也獲買盤力挺，加權指數終場仍下跌 199.79 點或 1.29%，收在 15240.13 點，再度失守 5 日線，成交值 2434.65 億元。

櫃買指數今天相對有撐，終場小跌 0.24 點或 0.13%，收在 187.67 點，成交值 578.38 億元。上市櫃成交值合計 3013.03 億元。

權王台積電再度摜壓，下挫 1.3%，收 491 元，市值滑落至 12.73 兆元；聯發科獲低接買盤力挺，逆勢上漲逾 1%，收 661 元；不過，聯電、國巨、台達電、南亞科等電子權值股均震盪走跌。

封測大廠日月光投控近來已遭外資連八賣，今天除息交易，每股配發 7 元現金股利，但股價重挫逾 5%，收 79.1 元，慘陷貼息；南茂、南電同樣呈現貼息，終場分別下挫 3%、2%。

貨櫃航商長榮今天除息，盤中最高來到 95.7 元，填息率近 3 成，不過，午盤過後賣壓出籠，股價翻黑收 89 元；陽明、萬海連袂遭到調節，重挫超過 6%。其他航運股方面，台驊、慧洋、四維航、新興、裕民等賣壓也相當重；航空雙雄則獲資金青睞，逆勢上漲超過 1%。

高價股人氣降溫，股王矽力 - KY 及股后信驊均大跌逾半根停板，分別收 2515、2000 元，祥碩、力旺分別下挫 4%、2%，富邦媒重摔近 5%，摔出 800 元俱樂部，而旭隼、AES-KY、鈊象、世芯 - KY 仍獲得買盤青睞，股價逆勢收漲。

生技族群再度成為資金避風港，保瑞、和康生、台生材、益得等多檔均亮燈漲停；生技股王藥華藥也一度亮燈漲停，終場收 542 元，改寫新天價；寶齡富錦盤中攻上漲停板，終場漲幅收斂至約 6%；此外，美時、北極星藥業 - KY、永昕、健喬、太景 * - KY 等生技股也都表現不俗。