亞洲塑膠廠愁眉不展 看不到中國需求回升

亞洲塑膠製造商一直熱切期盼中國的需求在解封後回升，但消費者需求疲弱和高庫存，意味著塑膠廠可能需要一段很長的時間，才能看到中國市場需求大幅回升。

儘管中國政府鬆綁封控措施，但跡象顯示，在物價上揚和經濟緩慢回暖的情況下，中國消費者需要更長時間才能恢復信心。S&P Global Commodity Insights 的數據顯示，中國占全球石化產品需求的比率約 40%，因此中國市場動向，牽動樂金化學、台塑石化 (6505-TW) 等大型製造商的命運。

Wood Mackenzie 顧問 Kelly Cui 表示，過去數周中國石化工廠提高開工率，但比率仍僅為 85%，正常情況為 100%。她說，庫存也很高。

標普全球（S&P Global）化學諮詢部門副總裁 Larry Tan 也說：「用於白色家電和汽車的耐用塑膠，尚未看到需求強勁復甦，中國的通膨壓力，「導致消費者在購買高額商品時更加謹慎」。

石化產品是今年石油市場重災區。中國政府祭出的封鎖令，對 Covid-19 的限制導致 4、5 月需求需求大幅降溫，烏克蘭戰爭顛覆燃料流動，並提高石化產品原料石腦油的成本。

運輸成本增加和供應鏈受阻，也導致全球塑膠貿易更加複雜，使亞洲製造商更難透過向歐洲出口，抵銷亞洲需求疲弱的衝擊。

此外，在環團施壓下，拜登政府周三（6 日）宣布，就運輸和包裝使用塑膠，以及聯邦合約中的其他用途，徵詢公眾意見，計劃運用這些回饋，擬定旨在減少一次性塑膠的要求和通報機制，象徵聯邦採購在限制一次性塑膠方面跨出第一步。

美國聯邦總務署（GSA）在通知中說：「由於一次性塑膠是全球塑膠汙染問題重要原因，因此該機關對此進行審查，是合乎邏輯的一步。」