台股繼續破底失守萬四 法人：還不到低接時機

市場對經濟衰退憂慮，持續衝擊股市，台股今 (6) 日大跌 363 點，跌破萬四收在 13985 點，法人普遍認為，目前盤勢主要由籌碼面與技術面掌控，短線恐難見到破底訊號，還不到低接時刻。

啟發投顧分析師李永年說，台股這波跌勢不單與國際股有關，主要來自於對股市信心轉弱的心理因素，進而引發恐慌性賣壓傾巢而出，但目前看來恐慌性賣壓尚未宣洩完畢，因此短線還不是低接時刻。

李永年指出，股市何時出現落底訊號，建議可從幾個面向來看，包括美國通膨何時趨緩、恐慌性賣壓何時宣洩完畢，當恐慌性賣壓宣洩的差不多了，大盤就有望止跌反彈。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻認為，台股瀰漫低迷的投資情緒，受到盤面停損與換股賣壓持續出籠，導致指數一路跌破萬四關卡，且快速下跌過程中並未出現明顯跌深反彈，績優股股價亦難逃下跌走勢，反映出近期盤面走勢由籌碼面與技術面主導，基本面無法發揮作用。

賴正鴻表示，由於 7 月將公布 CPI、聯準會會議紀錄等重要訊息，加上台股融資維持率仍在相對低檔，預料指數仍將反覆震盪測底，反映市場對於景氣、庫存調整等疑慮。

賴正鴻表示，短線先看聯準會會議聯準會是否仍維持積極升息態度，特別是近日大宗原物料價格全數下跌，有望緩解市場對於高通膨的憂慮。

賴正鴻分析，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進並可聚焦跌深且前景看好之產業或個股。

