綜所稅手機申報共125萬件達成百萬目標 首批退稅7/29日入帳

110 年綜所稅申報已截止，根據財政部統計，今年約有 125 萬件透過手機申報，超越財政部訂的百萬件目標，首批退稅將在 7 月 29 日當天入帳。

財政部賦稅署表示，統計今年退稅金額共 535 億元，三批退稅日期分別為 7 月 29 日、10 月 31 日，以及明 (112) 年 1 月 18 日，國稅局將透過直撥退稅或寄發憑單方式辦理退稅，強調絕不會要求民眾操作 ATM 辦理。

賦稅署表示，綜合所得稅納稅義務人利用離線版、線上版或手機版申報程式，透過網路辦理綜合所得稅結算申報者，若有依法必須檢具之相關證明文件及單據資料，必須在 7 月 11 日前，以掛號寄交戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處，或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處代收。

另外，營利事業利用網路辦理營利事業所得稅結算申報，其屬採用會計師查核簽證申報與其他須檢送相關書表及附件之申報案件，應於 8 月 1 日前將會計師簽證報告書、申報書相關頁次及相關附件，以紙本或光碟片寄交所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處，亦得在 7 月 29 日前，透過營利事業所得稅電子結 (決) 算申報繳稅系統軟體以網路上傳前開資料，上述會計師簽證報告書及相關附件，倘未能於上開期限前送交，將視同普通申報案件。