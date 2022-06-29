上周房貸利率雖小幅下滑 房貸需求仍陷停滯

在連續 3 周穩步上升後，上周房貸利率略有下降，促使再融資活動小幅增加。然而，根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後的指數，購屋族的活動進一步回落，使總抵押貸款需求與前周基本持平。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.98% 降至 5.84%，自備 20% 款項的點數從 0.77（包括發起費）下降至 0.64。

上周住房貸款再融資申請增加 2%，但較一年前同周下降 80%。房貸的再融資比率從前周的 29.7% 增加到總申請的 30.3%。

上周購屋房貸需求增加 0.1%，前周增幅更為強勁。然而，同比卻下降了 24%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於房貸利率快速上漲、房價高漲以及經濟不確定性增加，近幾個月整體買氣減弱。」「平均購屋貸款金額降至 41 萬 3500 美元，凸顯出自 2022 年 3 月達到創紀錄的 46 萬美元以來的持續下降趨勢。」

貸款規模下降可能是由於較高的房貸利率和購屋者無法以較高利率借款而導致房價成長放緩的結果。

根據《抵押新聞日報》的另一篇報導，在短暫下跌之後，房貸利率上周末突然回升，並在本周繼續。30 年期固定利率房貸平均利率現在再次接近 6%。