樂迦再生7/12登興櫃 新竹廠規劃本季動工

樂迦再生 (6891-TW) 下周二 (12 日) 將從興櫃戰略新板，轉登錄興櫃一般板，公司規劃，新竹 GMP 廠預計本季動工、三年後完工並投產，目標成為亞洲最大細胞 CDMO(委託開發暨製造服務) 公司。

樂迦再生業務分成 CAR-T 小組、iPSC 小組以及細胞資料庫規劃中心，透過符合國際標準的軟硬體，建構出能讓台灣接軌國際再生醫療市場的專業 CDMO 公司。

目前台北先導工廠已開始小量接單，另外兩間實驗室則已通過日本 Minaris、台灣 TFDA 和醫事司多項臨床試驗及細胞治療技術核准認證，除了作為人員訓練外，也成為客戶技術討論的場所。

另外，樂迦再生新竹 GMP 廠規劃今年第三季動工，最快 2024 年第三季完工、2025 年啟用投產，該廠除符合國際 PIC/S GMP 標準外，將會有超過 24 間細胞操作室、自動化封閉生產系統等。

樂迦再生引進的兩套研發技術 CAR-T 與 iPSC，其中，CAR-T 技術優勢在於可自行生產病毒、具有臨床治療經驗，此外，可同時提供多站式製程與㇐站式密閉自動製程。

據統計，截至去年底，全球有超過 2400 項臨床試驗正在進行中，其中三期有 222 項、二期 1338 項、一期 846 項，且有 52% 的適應症為癌症、3 分之 2 的藥廠是與 CDMO 業者合作。