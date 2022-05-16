樂迦再生新竹GMP廠2025年投產 搶全球再生醫療市場

樂迦再生 (6891-TW) 今 (16) 日舉行法說，執行長楊智惠表示，看準全球再生醫療產值持續成長，CDMO(委託開發暨製造服務)需求同步提升，目標將公司打造成亞洲最大細胞 CDMO 公司，除了台北前導工廠已經啟用外，新竹 GMP 廠預計 2025 年第三季投產。

據統計，2030 年全球再生醫療產值，將從 2020 年的 140 億美元增加至 1721 億美元，年複合成長率達 28.5%；截至去年底，全球有超過 2400 項臨床試驗正在進行中，其中三期有 222 項、二期 1338 項、一期 846 項，且有 52% 的適應症為癌症、3 分之 2 的藥廠是與 CDMO 業者合作。

樂迦再生旗下台北先導工廠今年 4 月啟用後，已開始小量接單；新竹廠規劃今年第三季動工，最快 2024 年第三季完工、2025 年啟用投產，該廠區除了符合國際 PIC/S GMP 標準外，將會有超過 24 間細胞操作室、自動化封閉生產系統等。

楊智惠強調，樂迦引進兩套研發技術，分別為 CAR-T 與 iPSC，其中，CAR-T 技術優勢在於可自行生產病毒、具有臨床治療經驗，此外，可同時提供多站式製程與㇐站式密閉自動製程。

樂迦再生目前每年研發金額比重約 3%、約 6000 萬元，項目包括 CAR-T 與 iPSC 等兩大主軸外，以及優化製程等。