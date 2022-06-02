〈雙鴻股東會〉今年毛利率可望突破2成 散熱需求旺到2030年

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (2) 日舉行股東會，展望後市，董事長林育申表示，下半年在伺服器與顯卡 ASP、市占率大幅提升下，營運將顯著成長，將可追上上半年的缺口，全年營收估年增 20%，不過上調毛利率目標估突破 2 成，未來幾年將專注在高階、高耗能的高效能運算、2.5D 封裝散熱產品，預期 2030 年前散熱需求都很不錯。

林育申指出，通膨導致整體景氣相對保守，不過散熱產業還不錯，原因包括 ASP 成長帶動營收走揚，經濟危機之後，包含散熱在內的這類型被認可的產業，都將重獲資金追逐。

以散熱產業來看，2030 年前隨著技術進程，整體產業前景不錯，雙鴻將逐步捨棄低階技術產品，只專注在 HPC (高效能運算)、2.5D 封裝等高技術散熱。

展望下半年，林育申表示，營運動能除了進入產業出貨旺季外，伺服器新平台與顯卡 ASP 大幅提升，且散熱瓦數來到 500-600 瓦，競爭對手少，雙鴻市占率攀升，全年維持年增 20% 目標，毛利率估突破 20%。

林育申指出，第二季受中國工程影響，4、5 月營運受到衝擊，6 月供應鏈將恢復差不多。

車用布局方面，林育申提到，以出貨純電車散熱產品為主，已拿下 GM、Lucid 訂單，今年營收比重 2-3%，明年加入歐洲純電車客戶後，比重將一舉攀升至 5-10%。

雙鴻生產基地分別位於中國與泰國，林育申表示，隨著製程發展、封裝散熱瓦數只會增加不會減少，散熱需求一定在，預期未來每年總產能將增加 15-20%，今年會擴充中國河北廠與重慶廠，泰國廠則預計明年建置第二個廠區。