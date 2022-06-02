〈雙鴻股東會〉無懼伺服器雜音 下半年營收年增40% 明年續成長

近期伺服器市場出現雜音，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申今 (2) 日表示，儘管 Intel(INTC-US) 新伺服器平台可能延至第四季推出，不過 AMD(AMD-US) 會藉此追趕上，整體伺服器市場影響不大，另外，伺服器 ASP 將大幅提升 40-50%，有望帶動雙鴻伺服器下半年業績年增 40%，明年再成長。

市場傳出，Intel 新伺服器平台 Eagle stream 將延至明年第一季推出，林育申表示，原本規劃 6 月推出，不過可能受需求疲軟影響，遞延至 8 月或第四季上市，是否會明年才推出，目前還沒獲得官方證實。

林育申表示，儘管 Eagle stream 上市時程不明確，但 AMD 將推出的新平台 Genoa 為台積電 (2330-TW) 代工，量產時程較準，AMD 將趁勝追擊、大力推動，加上兩者 ASP 相較舊平台，ASP 大幅提升 40-50%，因此整體伺服器市場對散熱產業沒有太大影響。

再者，他認為，新平台 CPU 瓦數來到 500-600 瓦，可解決高瓦數的散熱業者較少，雙鴻市占也因此大增，預期在 ASP 與市占率增加下，雙鴻今年下半年伺服器營收有望年增 40%，比重則從 17% 攀升至 20%。

其他產品方面，林育申表示，顯卡第二季受到歐洲市場影響，表現較疲軟，整體顯卡需求量與去年相當，但下半年新品瓦數提升，約 350-530 瓦，有些甚至到 600 多瓦，對散熱產業都是利多，預期下半年顯卡營收有望年增 30-40%。

林育申指出，今年消費性筆電出貨會衰退，但商用機種會成長，今年筆電營收仍年增個位數；手機市場因去年基期低，今年在韓系客戶新機挹注下，營收會優於去年。