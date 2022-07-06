馬來西亞央行連兩次升息 以應對通膨攀高

馬來西亞央行周三 (6 日) 宣布上調基準利率，為連續第二次升息，以期緩和通貨膨脹，並支持令吉匯率。

馬來西亞央行將隔夜政策利率上調 25 個基點至 2.25%，這一決策符合經濟學家預期。先前在 5 月會議上，央行意外升息，為自 2018 年 1 月以來首次升息。

本次升息後，距疫情前的 3% 水準，僅剩 75 個基點。馬來西亞與鄰國菲律賓，都連兩次會議升息，以控制不斷升高的生活成本。

儘管央行表示，不急於跟隨美國聯準會，加快貨幣緊縮步伐，但隨著重新開放經濟導致國內需求更加強勁、俄烏衝突導致供應中斷及令吉疲弱，均增加了生活成本。

以數據而言，馬來西亞最新的通膨率為 2.8%，遠低於其他國家。但主因是較多的補貼，其食品通膨仍以 2011 年 10 月以來的最快速度上升，政府被迫擴大雞肉和雞蛋的價格補貼，並為最弱勢群體提供現金援助。

財政部長 Zafrul Abdul Aziz 上周警告，表示如果沒有補貼，5 月份的通貨膨脹率可能會超過 11%。

馬來西亞央行表示，展望未來，受全球增長不利影響，外部需求預計將放緩，經濟增長主要將由強勁內需支撐。此外，自 4 月 1 日起重新開放國際邊界，將促進旅遊業相關行業復甦。

央行表示，年初至今總體通膨率平均為 2.4%。雖然預計今年整體通膨將保持在 2.2%-3.2% 的預測範圍內，但未來幾個月可能升高，主要是由於電價上漲。他們認為，預計今年核心通膨率平均在 2.0%-3.0% 之間。