馬來西亞6月起禁家禽出口 新加坡平民小吃海南雞飯料漲價

馬來西亞將從 6 月 1 日起將禁止家禽出口，並調查業界是否存在哄抬價格行為。由於新加坡三分之一雞隻從大馬進口，預料星國街頭巷尾受歡迎的海南雞飯將漲價，並推升糧食通膨。

馬來西亞總理依斯邁沙比利 (Ismail Sabri Yaakob) 周一 (23 日) 晚間宣布，將中止每月 360 萬雞隻出口，直到本地家禽的生產和價格都恢復穩定。農糧產業部同日和 12 家主要家禽業者展開協商，確保本地供應無虞。

馬國競爭委員會正在調查，業者是否有聯合壟斷價格的行為。馬來西亞國家 (Bernama) 新聞社報導，大型家禽業者從周末開停止養雞場運作，導致家禽短缺。

馬來西亞此舉將使新加坡雞肉價格上漲，泰國、汶萊、日本和香港也將感受到影響。

新加坡去年有 34% 進口雞肉來自馬來西亞，幾乎全為活家禽，而且都是送到新加坡當地再屠宰和冷藏的。新加坡糧食局已呼籲消費者改買冷凍雞肉，或以其他肉品代替。

Maybank 投資銀行集團經濟學家 Lee Ju Ye 預估，新加坡雞肉 4 月上漲 5.7%。目前新加坡糧食通膨率介於 4% 到 6%，遠高於過去五年來平均 1.5% 漲幅。

新加坡華僑銀行研究部門主管 Selena Ling 則表示，雖然糧食占新加坡一籃子消費者物價的 21%，但肉品只占 0.1%，因此禁令影響有限。

她認為，如果出口禁令只是暫時的，情況還在可以控制範圍，但如果拖久，呼應其他國家的保護主義措施，將演變成雙輸局面，無人能得益。