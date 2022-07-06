美系外資估Q3面板續跌10-15% 面板雙虎仍有壓

面板價格在各大面板廠動態調整產能下，第三季跌勢開始收斂，美系外資今 (6) 日指出，預期第三季電視、IT 面板單季跌幅都將收斂至 10-15%，但仍未完全止跌，並對面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運保守看待，認為下半年仍面臨價格、獲利壓力。

美系外資指出，7 月上旬電視面板價格跌勢收斂，反映主要面板廠調整電視面板產能利用率，並有助第三季電視面板價格回溫，至於三星暫緩拉貨評估對大尺寸電視面板壓力較大。

美系外資預期，7 月整體電視面板價格平均將月減約 2%，且考量多數尺寸面板均已跌破現金成本價，估第三季電視面板平均跌幅將較第二季收斂至 10-15%，顯示器、筆電等 IT 面板同樣因需求疲弱，估第三季跌幅也將落在 10-15%。

雖然電視面板跌勢逐步收斂，但美系外資對友達、群創營運仍相對看淡，主因兩者第二季產品平均售價單價、出貨量不如預期，在需求疲軟、價格壓力雙重壓力下，第三季恐持續面臨損平壓力。

對比面板雙虎，美系外資仍看好中國面板大廠京東方 (000725-CN) 營運，主因是 OLED 業務獲利能力提高，對比台廠僅集中 TFT LCD 面板應用，獲利下滑幅度可能較為溫和。

另一方面，根據洛圖科技 (RUNTO) 指出，京東方在上月底已正式通過蘋果 (AAPL-US) 認證，將供應新一代智慧型手機 iPhone 14(暫稱) 的 AMOLED 面板，預計 7 月起提前量產出貨，市場估，今年京東方供貨量可望達到 500 萬片。