面板量價壓力大 6月產能稼動率估跌破8成

三星無預警暫緩向供應鏈拉貨，再度造成面板價格極大壓力，由於面板廠先前就釋出將透過調整產能來穩定市場，根據研調機構 CINNO Research 資料顯示，5 月面板廠平均稼動率約落在 84%，預估 6 月將進一步下探到 76%，月減 8 個百分點，整體投產面積則估將月減逾 1 成。

CINNO Research 調查顯示，今年 5 月液晶面板廠平均稼動率為 84.9%，月減約 3.5 個百分點，其中，低世代線 (G4.5-G6) 平均稼動率為 76.4%，高世代線 (G8-G11) 平均稼動率則為 85.9%，由於終端市場需求疲軟、各應用別面板價格持續下跌，預期面板廠將迫於跌價、庫存壓力調整產線稼動率。

展望 6 月，CINNO Research 預期，TFT-LCD 面板產線稼動率將進一步下滑，估將落在 76% 上下，創下 2020 年疫情以來低點，整體投產面積也將減少 10%。

以中國前三大面板廠來看，CINNO Research 分析，5 月京東方 (BOE)、TCL 華星光電、惠科 (HKC) 稼動率均維持在 8 成以上，各達約 84%、93%、83%，其中，京東方已針對合肥 B9 G10.5、成都 B19 G8.6 產線下調產能，TCL 華星光電、惠科則預計 6 月也會跟進調整產線投產數量。

台廠方面，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 因應產業變化，也已多次強調產能將依市場情況動態調整因應，不過受中國封控、三星暫緩拉貨等不力因素衝擊，友達日前坦言第二季要達到原訂的營運目標將有挑戰。