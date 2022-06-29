全球車用LED普及率看增 歐美車廠積極採用MiniLED面板

集邦今 (29) 日發布報告表示，儘管車市需求部分受到俄烏戰爭、中國疫情影響，但今年全球車用 LED 需求與普及率仍持續提升，其中頭燈 LED 滲透率可望顯著成長，且歐美車用大廠也開始擴大車用面板、Logo 燈等產品的採用。

集邦表示，燃油車今年 LED 頭燈滲透率有機會較去年成長 12% 至 72%，電動車滲透率則將成長至 92%，目前自適應性 (ADB) LED 頭燈已成為車用新顯學，今年滲透率約 3.2%，預計 2026 年將達 13.2%。

車用 MiniLED 面板需求也持續增加，集邦表示，因應高動態對比 (HDR)、區域調光、廣色域等需求，通用汽車、福特、BMW、賓士、Volvo、蔚來已開始採用 MiniLED 車用面板。

另外，Logo 燈也成為新興應用，由於電動車不需車前散熱格柵，提高 Logo 客製化、動畫的設計需求，目前賓士 EQS、福斯 ID.3/ID.4、比亞迪、小鵬 P5 等電動車款皆已導入。

集邦表示，隨著車市出貨提升、LED 照明滲透率增加，去年全球車燈市場達 314.23 億美元，而車用 LED 市場占 35.43 億美元，其中前三大 LED 廠商市占率 72%，前十大廠商拿下 96% 的市場。

集邦表示，目前車用 LED 廠商包含愛邁斯歐司朗、日亞化、Lumileds、Stanley、Dominant、首爾半導體、三星、億光、隆達、聚飛光電、鴻利智匯等廠商。