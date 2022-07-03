偏光板廠腹背受敵 Q3營運保守

顯示器產業面臨龐大修正壓力，不僅大宗面板價格持續滑落，終端品牌廠也紛紛下修拉貨動能，相關壓力正逐步向上反應至偏光板廠，展望第三季，明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 等均相對保守，除面臨面板廠拉貨放緩外，上游材料廠商也因日圓貶值調漲原料，也為營運增添變數。

台灣偏光板廠產能本來就占全球比重本身就不高，且多集中台灣，加上近年強化布局高值化產品發酵，相對而言較能抵抗產業景氣，觀察廠商第二季營運表現，就均維持在相對高檔。

不過，隨著面板廠因應整體市況變化，陸續對第三季產能進行下修，預期也將同步放緩對上游偏光板、IC 設計、玻璃基板等拉貨，且面板價格尚未止跌，面板廠為求降低虧損、維持獲利，也希望上游廠商能夠讓利，偏光板業者就透露，近期正持續與客戶協調議價中。

展望第三季，廠商對營運均相對保守，除已感受面板廠拉貨放緩、價格壓力外，日圓貶值也讓上游材料不得不反映材料成本，觀察近期日圓走勢，對美元匯率一度下探 136.7，創下 24 年來新低，意味著偏光板廠正同時面臨下游客戶、上游原料廠商壓力。

誠美材表示，整體終端需求明顯下滑，現階段預期 7 月營運將較 6 月再下滑，影響幅度也較原先預估的 1 成更多，甚至接近 2 成，短期能見度不高，法人也估，明基材第三季整體產能利用率將稍微下滑，雖然有醫療、車用隔離膜等業務貢獻，但因比重仍低，仍難彌平偏光片受原料上漲等負面因素影響。