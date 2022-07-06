jpp-KY 6月營收寫新猷 下半年迎旺季有望優上半年

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 公布 6 月合併營收 1.45 億元，創單月新高紀錄，jpp 表示，展望下半年，除了進入傳統出貨旺季，近年布局的電動機車版圖發展計劃正在加快進行中，為未來增添新動能可期。

經寶表示，6 月營收創高代表營運自谷底翻揚後，進入高成長循環，累計上半年合併營收 7.83 億元，年增 13.81%，隨著下半年旺季報到，加上航太業務正在復甦、電動機車版圖擴張，表現有望優於上半年。

經寶說明，伺服器出貨持續暢旺，而改版數位飲料販賣機也開始正式量產，以客戶預期的數位飲料販賣機布點數量來評估，訂單能見度有望長達 3-5 年。

隨著航太產業的復甦，歐洲航太子公司已轉虧為盈，第二季歐洲航太營收一舉回到疫情前 90% 以上的水準。

展望後市，進入出貨傳統旺季，經寶預期，新的伺服器訂單將在第三季中旬開始貢獻營收。

除了既有產品，近來經寶積極布局電動機車版圖，子公司 i-motor 與泰國 7-11 合作的專案電動機車已開始交車，有利 i-motor 在當地加快提升知名度，同時，經寶入股泰國能源巨頭 Banchak 旗下的電動機車租賃平台 Winnonie，發展計劃如火如荼進行中，增未來成長新動能。