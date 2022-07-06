圓展標案動能挹注6月營收3.54億元 攀近一年高

視訊會議商圓展 (3669-TW) 6 月營收出爐，受惠標案出貨挹注，單月營收達 3.54 億元，月增 12.66%、年減 1.87%，創下近一年高點，除標案穩定貢獻外，旗下 AVer DL10、AVer PTC310UV2 等兩款自動追蹤攝影機近期也獲得 Zoom(ZM-US) 官方硬體認證，可望為營運再添動能。

圓展第二季營收達 9.1 億元，季增 34.9%、年增 11.9%，同樣受惠標案出貨動能，攀上近三季高點，累計今年上半年營收達 15.84 億元、年減 21.67%。

圓展近年擴大增取標案，配合標案進度，第二季起陸續交貨，其中，教育部推動的 4 年期中小學數位學習精進方案，規劃「生生用平板」專案將購買約 61 萬台學習載具，充電車就多由圓展供應，圓展今年也規劃擴大成立直屬的 OEM 事業處，強化新事業布局。

圓展旗下自動追蹤攝影機 AVer DL10、AVer PTC310UV2 近期也獲得 Zoom 官方硬體認證，圓展表示，獲得 Zoom 認證後，將可確保設備能與 Zoom 雲端視訊平台整合，提供消費者遠距辦公、線上教學等設備選擇。

圓展母公司圓剛 (2417-TW) 同樣受惠標案出貨動能挹注，6 月營收達 4.36 億元，月增 10.3%、年增 5.6%，為近 14 個月高點，第二季營收 11.51 億元，季增 22.3%、年減 10.5%，累計上半年營收達 20.92 億、年減 18.42%。